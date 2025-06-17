'Turgut Altınok' soruşturmaları: AKP'li ismin 6 dosyası savcılıkta

Gazeteci Tolga Şardan, T24’te yayımlanan köşe yazısında, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve eski belediye yöneticileri hakkında yürütülen bu soruşturmaların ayrıntılarına yer verdi.





Keçiören Belediyesi müfettişlerinin hazırladığı ve savcılığa intikal ettirilen dosyalarda öne çıkan başlıklar şu şekilde:





SEÇİM ARAÇLARINA BELEDİYEDEN BENZİN





Altınok’un Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde kullanılan AKP'ye ait seçim araçlarının benzin giderlerinin Keçiören Belediyesi tarafından karşılandığı iddia edildi. Müfettişler eldeki veriler ve kamera kayıtlarıyla bu konuda bir dosya hazırladı.





USULSÜZ ATAMALAR





H.Ç. adlı bir kişinin, memuriyet şartlarını taşımamasına rağmen kadroya atandığı tespit edildi. İlgili dosyada Altınok’un yanı sıra dönemin başkan yardımcısı ve insan kaynakları müdürünün isimi de yer alıyor.





Zabıta müdürü şartlarını taşımayan bir kişinin bu göreve getirilmesiyle ilgili de ayrı bir dosya hazırlandı. Suç duyurusu bu yıl içinde yapıldı.





MEVZUATA AYKIRI KİRALAMA





Belediyede, Kamu İhale Yasası’na aykırı biçimde finansal kiralama işlemleri yapıldığı iddiasıyla Altınok ve bazı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





BÜTÇE İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK





Bütçe içi işletme uygulamalarında tespit edilen sorunlar nedeniyle, Altınok ve diğer yöneticiler hakkında hazırlanan rapor savcılığa sunuldu.





TAŞINMAZ KİRALAMADA KAMU ZARARI





Belediyeye ait bir taşınmazın kiraya verilmesinde, kiracının sözleşmeyi feshedip anahtarları notere teslim etmesine rağmen belediyenin teslim almaması sonucu zarara uğratıldığı belirtildi.





KONU MECLİS GÜNDEMİNDE





CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dosyaların savcılıkta bekletilmesini Meclis gündemine taşıdı. Adıgüzel, hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.





Adıgüzel’in önergesinde şu sorular yer aldı:



