Turgut Kazan, Erdoğan'a avukatının soyadını hatırlattı: 'Evren darbesinde bile yaşamadığımız sonuçla karşılaşırız'

29 Nisan 2022 Cuma, 13:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a uçuşu öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldığı konuşmasında "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" ifadesini kullanmış ve avukatlarının Özel hakkında dava açacağını söylemişti.

Beklenen adım bugün geldi ve Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Gezi Parkı Davası'nda verilen cezalarla ilgili Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ardından gelen bu dava sonrası hukukçu Turgut Kazan, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın avukatlığını yapmış olan Ahmet Özel'in de Özgür Özel'le aynı soyada sahip olduğunu anımsatan Kazan, ayrıca "Genco Erkal dosyasına sunulan vekaletnamede, o soyadını taşıyan avukata vekaletname verdiğini hatırlatıyoruz” dedi.

DANIŞMANLARI UYARDI

Twitter hesabından yaptığı açıklamasının devamında, Erdoğan'ın Osman Kavala'ya verilen ceza için "Karar verildi, tutuklama bitti, böylece ihlal sorunu çözülmüştür" dediğini hatırlatan Kazan, "Biz, zaten bu savunmayı yapabilmek için son aşamada sürecin nasıl hızlandırıldığını görüyor ve söylüyorduk. Ancak, Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarını uyarıyorum. AİHM’nin Kavala kararlarını tekrar okusunlar. Hüküm kuruldu, tutuklama bitti savunmasıyla ihlal kaldırılmış olamaz. Kenan Evren darbesinde bile yaşamadığımız bir sonuçla karşılaşırız" değerlendirmesinde bulundu.