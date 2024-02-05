Turgut Özal da aynı dili kullanmıştı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada seçmenleri tehdit eden ifadeleri tartışmalara neden oldu. Açıklamalarında “Merkezi yönetimle yerel yönetimin dayanışma halinde olmaması halinde o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” diyen Erdoğan’ın bu sözleri 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın hâlâ tartışılan ilanlarını akla getirdi.

ANAP’ın tek başına iktidar olduğu 1989 yılında yerel seçimlere gidildiğinde gazetelere birbirinin devamı olan tam sayfa ilanlar vererek seçmenleri “Bizim adayımızı seçmezseniz şehrinize hizmet gelmez” mesajı veriliyordu. Bu ilanlarda“ Farklı dilden konuşan belediye başkanı ister miydiniz?”, “Para para düşünen bir belediye başkanı ister miydiniz?”, “Kamakmız, mekânsız, imkânsız ve iktidarsız bir belediye başkanı ister miydiniz?”, “Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister miydiniz?” sorularının başlıkta yer aldığı ilanların alt paragraflarında şöyle deniyordu:

‘HÜKÜMETLE UYUM İÇİNDE’

“Belediye başkanlarının iyi iş yapabilmeleri için hükümetle aynı dilden konuşmaları ve uyum içinde çalışmaları gerekir. Son beş yıldır belediyelerimizdeki ve diğer mahalli idarelerimizdeki hızlı gelişme bu uyum sayesindedir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları bu uyum sayesinde gerçekleşmişti. Parasız ve yetkisiz belediye başkanlarının hemşehrilerine hizmet vermesi mümkün değildir. Bu seçimde de oyunuzu hükümetle uyum içinde çalışacak, büyük işler gerçekleştirecek, geniş ufuklu, dürüst, çalışkan adaylara verelim.”

Bu ilanları sadece gazetelere vermekle kalmayıp bilboardlara ve duraklara asarak seçmeni tehdit eden ANAP iktidarını seçim sonrasında hüsran bekliyordu. Yenilmez denen İbtanbul Belediye Başkanı Dalan bile seçimi açık ara kaybetti. Seçmen tehdit dilini kullanan ANAP iktidarını cezalandırırken SHP’yi yerel idarelerde iktidara taşıdı. SHP 39 il, 264 ilçede belediye kazandı.

ANAP’a yaramayan bu tehdit dilinin AKP’ye de yaramayacağını en iyi bileceklerden biri olan Erdoğan, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde RP’nin adayıydı ve kaybetmişti.

(23 ve 24 Mart 1989 tarihli ANAP ilanları.)