Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal dönüyor: "Türkiye'nin ihtiyacı budur"
Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın İlkeler ve Değerler Partisi'nin (İlk Parti) başına geçerek aktif siyasete döneceği belirtiliyor.
Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de bugünkü köşesine 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın İlkeler ve Değerler Partisi'nin (İlk Parti) başına geçmek için gün saydığını yazdı.
Saymaz, “Eski ANAP Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu'nun başkanı olduğu İlk Parti Özal'ın 29. ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2022'de kongreye gidecek. Yapılacak kongrede Ahmet Özal başkanlığa seçilecek” dedi.
Saymaz'ın aktardığına göre Özal, "güvenilir bir ekonomi kadrosu kurduğunu" ifade ederken "ANAP'taki gibi düşünce, din ve vicdan ile teşebbüs hürriyeti felsefesinden hareketle başlamak istiyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı budur" değerlendirmesinde bulunuyor.
18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 21. dönem Malatya Bağımsız Milletvekili Ahmet Özal, daha sonra ANAP'a geçmiş ancak 2003'te hem ANAP'tan hem de siyasetten uzaklaşmıştı.
2009 yılı mahalli seçimlerde de ANAP'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Özal, Demokrat Parti Genel Başkanvekili olarak da görev yapmıştı.
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