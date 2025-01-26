Turhan Çömez, açtı ağzını yumdu gözünü! 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:40

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:40

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partilerinden istifa ettikten sonra AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu hakkında konuştu.

Turhan Çömez Zorlu ile ilgili "Kürşat Zorlu, biz ona konuşma verdiğimizde gidip Hakan Fidan’a danışıyordu ne konuşacağını. Öğrendiğimde 'ona artık konuşma vermiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

''SARAYLA DÜŞÜP KALKTIĞINI BİLİYORUZ''

Çömez SZC TV'de katıldığı programda Zorlu'yla ilgili ''Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp onun fikrini alan birisidir. Yani uzunca bir süredir Sarayla düşüp kalktığını biliyoruz da acaba aklı başına gelir mi, acaba varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik'' dedi.

