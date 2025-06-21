Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Ahmet Hakan'la Yunan adalarında! AKP'den 'çok rahatsız edici' tepkisi

Adı sık sık skandallarla anılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kez de lüks yatında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'la Atina yakınlarındaki Zea Marinası’nda görüntülenmesi üzerine tepki konusu oldu.

Sözkonusu Atina "gezinti"sinin ortaya çıkması üzerine Kısadalga.net haber sitesinin sorularını yanıtlayan Ahmet Hakan Coşkun, Ersoy’la röportaj yapmak için Atina’ya uçakla gittiğini, yatta röportaj yaptıktan sonra ayrılarak Türkiye’ye döndüğünü söyledi.

"ESKİDEN İSTİSNAYDI, ŞİMDİ MANTAR GİBİ"

Turizmde yaz sezonunun açılışıyla birlikte fiyatların yüksekliğinden şikayetlerin de çoğaldığı bugünlerde turizmden sorumlu bakanın Ege'nin diğer yakasını tercih etmesi sosyal medyada büyük eleştirilere yol açtı. Konunun gündem haline gelmesi üzerine AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden Şamil Tayyar da Ersoy'a tepki gösterdi

Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Hakan gazetecidir, siyasi sorumluluğu yok. Mesleki etik açıdan ihtiyaç duyarsa hesabını verir, takdir kamuoyunundur. Fakat. Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici. Adına ‘röportaj buluşması’ dense de tevil götürmez. Eskiden bu örnekler çok istisnaydı, şimdi mantar gibi çoğalıyor. Asıl üzücü olan da bu."