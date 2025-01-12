Türkan Elçi: “Demokratik hakkımız, emeğimiz gasbedildiyse toplumsal barışı nasıl tesis edeceğiz?"

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:42

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bugünkü nöbete CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de katıldı.

''BİRİLERİNE ZOR GELDİ''

Özer ile kısa süre önce cezaevinde görüştüğünü belirten Elçi, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi burada büyük bir çalışma sonucunda başkanımızı seçmiştik. Hâliyle şu anda aklı, fikri onun da burada yarım kalan projesinde ve sarf ettiği emek ve gasbedilen emeğinde. Biz de bu haksızlığı sürekli dile getirme yönünde çaba içinde olduğumuzu kendisine ilettim. Sizlerin de çabası çok büyük. Sizlerin de emeği büyük. Umarım hiçbirimizin emeği boşa gitmez. Bildiğiniz gibi İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri Esenyurt. Esenyurt’ta biz başkanımızı partimizden Ahmet Özer başkanımızı büyük bir emekle seçtik. Hepimizin emeği geçti. Kürt, Türk demeden, Alevi, Sünni demeden hepimizin ortak çalışmasıyla başkanımızı seçmiş olmak birilerine zor geldi ki kayyum atadı, onun oturmuş olduğu koltuğu gasbetti. Gasp diyorum çünkü bizim en doğal hakkımız elimizden alındı. Bizler, demokrasiye ve hukuka inanan insanlar olarak fikirlerimizi de sürekli o çerçevede, o temelde dile getireceğiz. Eğer bizim seçmiş olduğumuz bir başkanımızın koltuğuna kayyum atanıyorsa, seçme-seçilme hakkımızın gasbedildiğini sürekli, hiçbir şekilde geri adım atmadan dile getireceğiz.

''NASIL İNANACAĞIZ?''

Seçme-seçilme hakkımız gasbediliyorsa biz demokrasiye, şu anda demokrasinin olduğuna nasıl inanacağız? Bunu soruyoruz. Her buraya geldiğimizde bu meydana, bu soruyu tekrar tekrar soruyoruz. Bizim demokrasinin olduğuna inanmamızı istiyorlar. İnanmıyoruz çünkü bin bir emekle kazanmış olduğumuz hakkımız gasbedildi. Peki, şunu da soralım. Demokratik hakkımız gasbedildiyse, emeğimiz gasbedildiyse biz toplumsal barışı nasıl tesis edeceğiz? Buna da inanmamızı istiyorlar, maalesef inanmıyoruz. Bizim eğer emeğimiz gasbedilmişse biz buna dayanarak sürekli bu meydanda bir araya gelip hatta farklı etkinliklerle kendimizi anlatmaya çalışacağız.”