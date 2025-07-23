Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli’ye çok sert sözler: 'Reddediyorum, bu oyunu bozacağız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” dediğinin öne sürülmesi “açılım” süreci kapsamında yeni bir tartışma cephesi açtı. Söz konusu iddia, MHP lideri tarafından da doğrulandı. Sözlerine yapılan Lübnan benzetmelerinin çarpıtma olduğunu savunan Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiyemizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı, terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir. Bu fikri Lübnan’la ilişkilendirmek, samimi bir düşünceyi çarpıtmak demektir.”

Bu öneriyi “etnik ve mezhebi barışa katkı sunabilecek bir siyasi önerme” şeklinde yorumlayan Bahçeli, sözlerinin basına kapalı toplantıdan sızdırılarak gündeme taşınmasını da eleştirdi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Bahçeli’nin söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

‘HERKES HER ŞEY OLABİLİYOR’

Türkeş, “Bu akıl alacak bir laf değil. Türkiye’nin zaten böyle bir problemi yok. Türkiye’de hiçbir etnik unsura bakılmadan, hiçbir mezhepsel unsura bakılmadan herkes; her şey olabiliyor. Tek şartı var Türkiye’nin. Anayasa’nın 66. maddesine göre bu topraklarda yaşayan ve bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür ve Türk olan herkesin de sahip olduğu haklar var. Cumhurbaşkanı olmak da dahil.” dedi. Açıklamayı iyi niyetli bulmadığını vurgulayan Türkeş, “Zaten adı ‘terörsüz Türkiye’ olup teröristlerle beraber büyük bir ihanet sürecine sürükleyen zihniyetlerin de ağzından hayırlı bir kelam çıkmasını da beklemiyorum. Bu kesinlikle Türkiye’nin bekasına tehdittir. Türkiye’yi Lübnanlaştırmaktır, Türkiye’yi bölmektir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKEŞ OLARAK REDDEDİYORUM!’

Türkeş, “Beni ayrıca üzen taraf da şu: Babam Başbuğ Alparslan Türkeş’in ömrünü vererek, özellikle Türkiye’nin bu bölünmez bütünlüğüne yönelik hassasiyetini tüm Türkiye biliyor. MHP’nin de bu konudaki duruşunu yine tüm Türkiye biliyor. Bu konuda böyle bölücü ve tehditkar beyanatlar vermeyi ben ayrıca Türkeş olarak reddediyorum. Kabul etmem mümkün değil ve ifadeler beni yaralıyor. Ama Türk milleti çok ferasetli, açık bir millet. Her şeyi görüyor, her şeyin farkında. Hiçbir zaman ihanete boyun eğmemiş, hiçbir zaman oyuna gelmemiş. Biz Türk milletiyle beraber İYİ Parti olarak bu oyunu bozacağız. Biz Türk milletinin sesi olarak zaten bu süreçte de ilk günden beri net duruşumuzu sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.