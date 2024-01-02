Türkiye ayağa kalkmıştı: ORC'den 'Süper Kupa' anketi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:27

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:27

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ertelenmişti.

Krize neden olan maç, Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle oynanamadı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandala ilişkin ORC Araştırma yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 54,8'İ KARARI DOĞRU BULDU

Ankette katılımcılara "Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin sahaya çıkmama kararını nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 54,8'i kararı doğru buldu.

Kararsızların oranı yüzde 14,9 oldu.

'Doğru bulmuyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti.