Türkiye, 'Dünya Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 115. oldu
Türkiye, “2023 Yolsuzluk Endeksi Raporu”nda 34 puanla 115’inci sırada yer aldı. Bu sıralama ile Türkiye; Burkino Faso, Vietnam, Tanzanya gibi ülkelerin bile gerisine düştü. CHP Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, “Yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da sıcak para da gelmez” dedi.
Uluslararası Şefaflık Organizasyonu, ocak ayı sonunda “2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi Raporu”nu yayımladı. Rapor kapsamında 100 puan üzerinden 180 ülkenin yolsuzluk algısının ölçümleri yapıldı.
Buna göre; Türkiye geçen yıla oranla 2 puan daha kaybederek, 34 puanla 115’inci sırada yer aldı.
Bu puanla Türkiye’nin Burkino Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin ve Zambiya gibi ülkelerin bile gersine düştüğü saptandı. Söz konusu rapora ilişkin CHP’li Demir yazılı bir değerlendirmede bulundu.
‘DEMOKRASİDE ÇOK GERİDE KALDIK’
Sıralamada Danimarka, Singapur, Lüksenburg gibi ülkelerin en üst sıralarda yer aldığını anımstan Demir, “Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerekir. Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da sıcak para da gelmez. Yüksek bedeller ödeyerek getirilecek sıcak para da şu sıralar yaşadığımız gibi gelir dağılımını bozar. Zengin daha zengin fakir de daha fakir olur. Dünyada ciddi araştırmalarla ölçülen hukuk ve demokrasi, yolsuzluk, mutluluk gibi tüm alanlarda çok geride kaldık. Artık bu açmazdan kurtulmamız gerekir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Aday olduğu ilde meydan okudu
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Eskişehir'de AKP karıştı!
- Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt