Türkiye, 'Dünya Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 115. oldu

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:14

Uluslararası Şefaflık Organizasyonu, ocak ayı sonunda “2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi Raporu”nu yayımladı. Rapor kapsamında 100 puan üzerinden 180 ülkenin yolsuzluk algısının ölçümleri yapıldı.

Buna göre; Türkiye geçen yıla oranla 2 puan daha kaybederek, 34 puanla 115’inci sırada yer aldı.

Bu puanla Türkiye’nin Burkino Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin ve Zambiya gibi ülkelerin bile gersine düştüğü saptandı. Söz konusu rapora ilişkin CHP’li Demir yazılı bir değerlendirmede bulundu.

‘DEMOKRASİDE ÇOK GERİDE KALDIK’

Sıralamada Danimarka, Singapur, Lüksenburg gibi ülkelerin en üst sıralarda yer aldığını anımstan Demir, “Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerekir. Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da sıcak para da gelmez. Yüksek bedeller ödeyerek getirilecek sıcak para da şu sıralar yaşadığımız gibi gelir dağılımını bozar. Zengin daha zengin fakir de daha fakir olur. Dünyada ciddi araştırmalarla ölçülen hukuk ve demokrasi, yolsuzluk, mutluluk gibi tüm alanlarda çok geride kaldık. Artık bu açmazdan kurtulmamız gerekir” dedi.



