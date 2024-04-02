Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü

31 Mart'taki seçimlerinde CHP, DEM Parti ve BBP'nin oyları artarken; AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oyları geriledi. Seçmen sayısı 4 milyondan fazla artmasına karşın sandığa gidenler yaklaşık 90 bin, geçerli oy sayısı yaklaşık 400 bin azaldı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:15
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 partinin oyu 2019'daki seçimlere göre artarken, 4 partinin oyu geriledi. Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2019 yerel seçimlerine göre katılım daha düşük oldu.

Seçmen sayısı 4 milyon 300 binden fazla artmasına karşın sandığa gidenler yaklaşık 85 bin, geçerli oy yaklaşık 400 bin azaldı.

2019'daki seçimlerde yaklaşık yüzde 85 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te yaklaşık yüzde 78 oranında gerçekleşti. 2019'da 8 milyon 753 bini aşkın seçmen oy kullanmazken, son seçimde 13 milyon 175 bin civarında seçmen sandığa gitmedi.

CHP 14, AKP 12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAZANDI

Türkiye genelinde yüzde 37,77 ile en çok oyu alan CHP, 14 büyükşehir belediyesi ve 21 il belediyesi kazanarak birinci parti oldu. CHP'yi yüzde 35,49 oy ile 12 büyükşehir ve 12 il belediyesi kazanan AKP izledi.

Yüzde 6,19 oy alan Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir ve 1 il, yüzde 5,7 oy alan DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il, yüzde 4,99 oy alan MHP 8 il, yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti ve yüzde 0,44 oy alan BBP 1'er il belediye başkanlığı kazandı.

Seçimde CHP, DEM Parti ve BBP'nin oyları artarken AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oyları geriledi. Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi, bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti olarak kayıtlara geçti.

CHP ANKARA'DA, AKP RİZE'DE EN FAZLA OY ORANINA ULAŞTI

CHP'nin 2019'da aldığı 14 milyona yakın oy bu seçimde 17 milyon 300 bini aşarken, AKP'nin aldığı 20 milyon 500 binden fazla oy 16 milyon 300 bin civarına geriledi. MHP'nin oyları 1 milyon 100 bin, İYİ Partinin oyları ise 1 milyon 700 bin civarında düştü.

Önceki seçime HDP olarak giren DEM Parti, bu seçimde oylarını yaklaşık 640 bin artırdı.

Saadet Partisinin 1 milyon 250 bin civarındaki oyu 500 bin civarına gerilerken, Yeniden Refah Partisi bu seçimde 2 milyon 850 binden fazla oy aldı.

CHP en fazla oy oranına yüzde 60,44 ile Ankara'da, AKP ise yüzde 54,7 ile Rize'de ulaştı.

CHP'nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 21 düşüşle Çanakkale, AKP'nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 25'lik gerilemeyle Kahramanmaraş oldu.


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