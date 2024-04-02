Bitlis’te 198 oy farkla seçimi kazanan AKP'li başkan geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etti

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:34

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:35

Bitlis'te en yakın rakibine 198 oy fark atarak AKP'den yeniden belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, geçersiz oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söyleyerek, "Seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz. Yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

31 Mart pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti adayını 198 oy farkla geride bırakıp yeniden belediye başkanı seçilen AKP'li Nesrullah Tanğlay, gösterdikleri başarının gölgelenmeye çalışıldığını ve hazmedilmediğini söyledi.

"TEK BİR HİLE YAPMADIK"

Yazılı açıklama yapan Tanğlay, geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını belirterek, "Biz buradayız. Bir yere gitmedik, tek bir tane 'taşıma seçmen' bilmiyoruz, tek bir hile yapmadık, tek bir tane oyu lehimize çevirmedik. Halkımızdan emin olduğumuz kadar, kendimizden de eminiz. Aksine bazı sandıklarda söz konusu partinin görevlilerinin saldırgan ısrarı neticesinde oylarımız geçersiz sayıldı, sandıkları yakma girişiminde bulundular.

Bu durumda seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz. Biz de yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Geçersiz oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Kurulun itirazları kabul edip, şaibeli olduğu iddia edilen bütün durumları hakkaniyet çerçevesinde incelemesini diliyoruz. Hizmetten şeref duyduğumuz değerli halkımıza yeniden hizmet etmek için kolları sıvamışken, sizleri bu gündemle yorduğumuz için üzgünüz" diye konuştu.