Türkiye genelinde oylarını artıran CHP, ilçe belediyesi sayısını 241’den 337’ye yükseltti

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Yıllar sonra ilk defa bir seçimden birinci parti olarak çıkan CHP, kazandığı il sayısını 21, büyükşehir sayısını da 14’e çıkardı. CHP’nin 2019’da 241 olan ilçe belediyesi sayısı da bu seçimlerde 337’ye yükseldi. Bu ilçelerin arasında AKP’nin kale ili olarak görülen yerlerde CHP’nin kırmızı renginin boyandığı çok sayıda yer aldı. Partinin uzun süredir sadece Çankaya ve Yenimahalle ilçelerini kazandığı Ankara’da bu yıl ilçe sayısı 16’ya yükseldi. AKP’nin önceki seçimlerde yüzde 57 oy aldığı Şereflikoçhisar’da CHP bu seçimlerde yüzde 60, AKP’nin yüzde 66 oyla kazandığı Güdül’de CHP bu seçimlerde yüzde 55 alarak mutlu sona ulaştı.



Ankara’da seçimlerin en çok merak edildiği ilçelerden Etimesgut’ta Erdal Beşikçioğlu yüzde 56 oyla kazandı. Ankara’nın en çok konuşulan bir diğer ilçesi Keçiören’i 20 yıl sonra CHP yüzde 47 oyla kazandı. Bunun yanında CHP’nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandığı Afyonkarahisar’ın ilçelerinde de bu seçim kırmızı renkli ilçe sayısı 2’den 4’e yükseldi. AKP’nin kalesi olarak görülen Konya’da parti 4, Trabzon’da 2 ilçe kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da parti büyükşehir belediyesinin yanı sıra 17 ilçeden 14’ünü kazandı.



TARİHİ GECEYİ ANLATTILAR



CHP’nin büyük başarı elde ettiği seçim gecesi yaşananları Cumhuriyet’e anlatan parti kurmayları, “Gece hep gülen biz olduk. İlk gelen sonuçlar bizi hep mutlu etti. İlk doğuda sandıklar açılmaya başladıktan sonra sistemimizde hiçbir sorun olmadı ve ilk gelen sonuçlar bizi hep mutlu etti. Yıllardır partinin içinde böyle bir gün geçirmemiştik” dedi. Seçim sonuçlarını da değerlendiren kurmaylar, “CHP’ye oy verilmiyor algısını yıktığımız bir seçim süreci oldu. Genel seçimden sonra bu kadar kısa bir sürede iktidarın oyunun bu kadar değişmesi, yenilenen bir muhalefetin içindeki yeni yapının böyle bir başarıyı elde etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.



‘ÜLKEMİZE BAHAR GELDİ’



Bu seçimin sonuçlarını en çok ekonominin etkilediğini söyleyen partililer, “İttifak olmamasına rağmen de başarı sağlandı. Bu bir başlangıç. Ülkemize bahar geldi. Baharı getiren yazı da getirir” yorumunu yaptı.



İLK KEZ KAZANILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de daha önceki seçimlerde sadece 1 ilçe kazanan CHP, bu seçimlerde ilçe sayısını 3’e yükseltti. CHP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de de önceki seçimde olduğu gibi bir ilçe belediyesini kazandı. Bunların yanı sıra parti daha önceki seçimde hiç belediye kazanamadığı Kayseri’de 4 ilçeyi, Erzurum’da da iki ilçeyi kazandı.



VEKİLLER SEÇİMDE



Partinin milletvekili olarak aday gösterdiği isimler de başarılı bir seçim sürecini geride bıraktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı, Ahmet Önal Kırıkkale Belediyesi Başkanı, Abdurrahm an Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, Hasan Baltacı da Kastamonu Belediye Başkanı seçildi. Malatya milletvekili Veli Ağbaba da kazanamamasına karşın partisinin oylarını önceki seçime göre yaklaşık 10 puan artırdı. Ayrıca CHP, Malatya’da 5 ilçe belediyesini kazandı.

