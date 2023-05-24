Türkiye Gönüllüleri’nden müşahit çağrısı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Türkiye Gönüllüleri’nden Sibel Uçar, “Halen köy ve mezralar konusunda bir zorluk çekecekmişiz gibi gözüküyor. Bir önceki turda da özellikle vurguladığımız bir şey vardı. Hemen hemen her şehrin kırsal kesimlerinde müşahit eksiğimiz var. Gönüllüleri buralara gitmeye ikna etmemiz gerekiyor” dedi.

İlk turda gönüllüerin yüzde 60’ının büyükşehirlerden geldiğini açıklayan Uçar, “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu illerinde başvurular diğer illere nazaran çok daha azdı. Yüzde 40 diğer şehirlere dağılmıştı” ifadelerini kullandı.

Uçar şöyle konuştu:

“Seçim günü topladığımız tutanakları ittifakın seçim koordinasyon merkezine ilettik. Tutanakları inceleyip karşılaştırmak gibi bir sürecimiz yok. Tutanak tutarsızlığı iddialarıyla ilgili partiler bizlerden aldığı tutanaklara istinaden gerekli itirazlarını yaptı. İkinci turda ilk turdan farklı olarak okullara müşahit dağıtıyoruz. Çünkü çok yoğun bir gönüllü olma talebi var. Bu kadar çok başvurumuz varken sandığına sahip çıkmak isteyen seçmenleri müşahit olarak atıyoruz ve eğitim veriyoruz.

