Türkiye güne yine 'operasyonla' uyandı... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı: 'İstanbul'un muhalefet partisi zıvanadan çıktı!'

CHP'li belediyelere yönelik baskı sürüyor. Türkiye güne yine bir operasyon ile uyandı.

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"MUHALEFET PARTİSİ ZIVANADAN ÇIKTI"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyona X hesabından sert tepki gösterdi.

Çelik, AKP'ye gönderme yaparak, "İstanbul’un muhalefet partisi, Türkiye’nin 2. partisi olan azınlık iktidarı iyicene zıvanadan çıktı!" ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’un muhalefet partisi, Türkiye’nin 2. partisi olan azınlık iktidarı iyicene zıvanadan çıktı!

CMK Madde 118’e göre: konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.

"GECE SAAT 1:30'DA EV BASKINI İLE GÖZALTINA ALINDI"

Buna rağmen, gece saat 01:30’da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve ekip arkadaşları ev baskınları ile gözaltına alındı.

Yeri yurdu belli insanları, belediye başkanlarını şafak baskınlarıyla gözaltına alarak halka korku salamadıkları için gece baskınlarına başlayanlar bilsinler ki yasalarımız geceleri operasyon ve arama yapmayı yasayla sınırlamıştır.

Bu “operasyoncu” zihniyet ülkemizin barışına, huzuruna ve güvenliğine zarar vermektedir. Makam, mevki ve iktidar için adalet ve insan hakları ayaklar altına alınmaktadır.

Sandıktan çıkan iradenin karşısında durulamayacağını, bizi kimsenin korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini herkes bilsin!"