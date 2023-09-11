Türkiye ile Gürcistan istişareleri yarın başlıyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişareler, iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:26
Türkiye ile Gürcistan istişareleri yarın başlıyor
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Gürcistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia’nın başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler