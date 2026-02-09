Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye İşçi Partisi: 'Yeni asgari ücret cebe girmeden bin 359 TL eridi'

9.02.2026 17:25:00
ANKA
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, yeni asgari ücretin daha cebe girmeden bin 359 TL eridiğini belirterek, "Saray halkı bilinçli olarak yoksullaştırıyor" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı paylaşımda zam almış asgari ücretin daha ceplere girmeden bin 359 TL eridiğini bildirdi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Yoksulluğu ve hayat pahalılığını Türkiye'nin normali haline getirdiler. İlan edildiğinde açlık sınırının altında kalan yeni asgari ücret, enflasyon nedeniyle daha emekçinin cebine girmeden bin 359 TL değer kaybetti. İşçiden, emekliden sakındıkları, kaşıkla verip kepçeyle geri aldıkları kaynaklar yandaş patronlara aktarılıyor. Saray halkı bilinçli olarak yoksullaştırıyor"

