Türkiye'nin dört bir yanı alevlere teslim... Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'acil' çağrı: 'Gücünüzü muhalefeti susturmaya değil, alevleri söndürmeye harcayın!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında süren yangınlara ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için sesini avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden duyuran İmamoğlu, iktidara çağrı yaptı.

"MUHALEFETİ SUSTURMAK YERİNE..."

“Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum, içim yanıyor. Her yıl aynı kabus: Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık… Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız. Yanıyoruz! Ormanlarımızla birlikte içinde barınan binlerce can, yaşam alanları yok oluyor. Bu yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de küle çeviriyor.”

“BU FELAKETE KULAKLARINIZI TIKAYAMAZSINIZ!”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İktidar, her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor. Ardından göz boyama seremonileri, göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor.

İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar olağanüstü seviyelere çıkarken, ‘geliyorum’ diyen bu felakete kulaklarınızı tıkayamazsınız. Eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek, hazırlığı bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez, bedelini hep birlikte öderiz.”

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın.

Cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum, içim yanıyor. Her yıl aynı kabus: Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık… Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız.

Yanıyoruz! Ormanlarımızla birlikte içinde barınan binlerce can, yaşam alanları yok oluyor. Bu yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de küle çeviriyor.

İktidar, her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor. Ardından göz boyama seremonileri, göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor.

İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar olağanüstü seviyelere çıkarken, ‘geliyorum’ diyen bu felakete kulaklarınızı tıkayamazsınız. Eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek, hazırlığı bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez, bedelini hep birlikte öderiz.”