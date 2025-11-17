'Türkiye’nin sorunlarını kim çözer?' Ankette dikkat çeken sonuçlar!

ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda 26 ilde 2 bini aşkın katılımcıyla yapılan ankette, “Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi.
Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 36’sı, Türkiye’nin mevcut sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözebileceğine inanmadığını belirtti.
Verilen yanıtlara göre katılımcıların yüzde 23,2’si AKP'nin yüzde 19,6’sı ise CHP’nin Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini düşünüyor.
Ankette DEM Parti yüzde 4,4, MHP yüzde 3,1, İYİ Parti yüzde 2,6, Zafer Partisi yüzde 1,8 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4 oranında destek aldı.
“Diğer partiler” seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 2,2, “fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde %5,7 oldu.