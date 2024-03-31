Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Tunceli yerel seçim sonuçları...

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi. Yayın yasağının da sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. İşte Tunceli'de seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:12
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Tunceli yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Tunceli’de yurttaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini belirlemek için sandığa gitti. Tunceli’de sandıklar 16:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

İşte 31 Mart 2024 Van yerel seçim sonuçları...

DEM Parti: Yüzde 44.35

CHP: Yüzde 36.82

AKP: Yüzde 14.66

 

AYRINTILAR GELİYOR


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