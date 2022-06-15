Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2022 raporu açıklandı: AKP’nin oyu yüzde 30’un altına düştü

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2022 raporunun sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 27 ilde 2 bin 700 kişi ile görüşüldü. Araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29.8’i bu soruya AKP, yüzde 29.5’i CHP, yüzde 10.3’ü HDP, yüzde 6.9’u MHP, yüzde 13.2’si İYİ Parti, yüzde 2.3’ü DEVA Partisi, yüzde 2.3’ü Yeniden Refah Partisi, yüzde 1.8’i Zafer Partisi, yüzde 1’i Saadet Partisi, yüzde 0.8’i TİP, yüzde 0.2’si Gelecek Partisi yanıtını verdi. Diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 1.9 oldu.

Katılımcılara “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” diye de soruldu. Yüzde 55.6’sı bu soruya “Asla oy vermem” yanıtını verdi. Yüzde 31.9’u “Kesinlikle oy veririm”, yüzde 10.4’ü “Oy verebilirim de vermeyebilirim de”, yüzde 2.1’i ise “Oy kullanmam” yanıtını verdi.

Ankette “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı, muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 52.5’i “muhalefet adayı” yanıtını verdi.

Ankette “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 43.5’i CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtirken yüzde 35.1’i ise Erdoğan’a oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 49.4’ü Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci tura kalması durumunda İmamoğlu’na oy vereceğini, yüzde 34.5’i ise Erdoğan’a oy vereceğini söyledi. Ankette “Kasımda erken seçim olmasını ister misiniz” sorusu da yer aldı. Yüzde 62’si bu soruya “Evet” yanıtını verdi.

"SADIK SEÇMENLERİNİ KAYBEDİYORLAR"

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü anket sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kömürcü, AKP’nin sadık seçmenini de kaybetmeye başladığını söyleyerek, “AKP’nin oy oranında gözlemlediğimiz gerileme, seçmenin anlık tepkisinden ziyade uzun sürece yayılan, küçük ama istikrarlı kayıplar sonucunda gerçekleşen bir gerileme. Dolayısıyla geri döndürülmesi daha zor bir gerileme. AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına düşmesiyle birlikte yeni bir sürecin başlayıp başlamadığını gözlemlemeye çalışıyoruz. AKP artık çekirdek ve sadık seçmeninin de bir kısmını kaybetmeye başlıyor” diye konuştu.

Kömürcü, erken seçim isteyenlerin oranının da arttığına dikkat çekerek, “Bugün Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyor olsa erken seçim kaçınılmaz olurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceği bir seçimi erkene almamak, bir gün daha fazla iktidarda kalmak için elinden geleni yapıyor ve durumun biraz daha iyileşmesini umut ediyor. Buna karşın son üç ayda erken seçim isteyenlerin oranındaki dokuz puanlık artış, tabanda ciddi bir baskının oluşmaya başladığını da gösteriyor” dedi.