Türkiye Sudan’da arabuluculuğa soyunuyor

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:00

Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı üstlendiği arabuluculuk rolüyle çözüme kavuşturan Ankara, iç savaşın kasıp kavurduğu Sahraaltı Afrika ülkesi Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sorun için devreye girmeye hazırlanıyor. 13 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sudan Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Burhan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında geçen günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Port Sudan’da Sudanlı askeri lider bir araya geldi. Sudan yönetimi, Sudanlı paramiliter güçlerle kanlı iç savaşı bitirmek için Türkiye’nin arabuluculuk teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ülkeyi fiilen yöneten Sudan Silahlı Kuvvetleri ile çatışan paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) silah satmakla suçlanan Abu Dabi ise aynı şekilde Ankara’nın teklifini kabul ettiği açıkladı. Ancak BAE yönetimi, HDK’yi silahlandırdığı yönündeki iddialarını reddetti.

‘BAE FİNANSIN PEŞİNDE’

Ankara’nın arabuluculuk girişimine ve Sudan ile BAE arasındaki soruna ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Yeditepe Üniversitesi’nde Afrika üzerine çalışmalar yürüten Dr. Volkan İpek, Ordunun paramiliterlere silah sattığını iddia eden “BAE’nin, Sudan’daki finans sektörünün Suudi Arabistan tarafından yapılandırılmasından rahatsız” olduğunu belirtti. İpek, “BAE, finans sistemini Arabistan’dan almak istiyor ancak ordu komutanı Burhan buna izin vermiyor. HDK lideri Hamdan Dagalo, Suudi Arabistan ve BAE adına güçlerini Yemen’e göndermiş ve Abu Dabi tarafından desteklenen bir diğer savaş ağası olan Halife Hafter ile Libya’da savaşmış biri. HDK’nin madencilikten turizme kadar uzanan geniş iş ağı, BAE’de bulunan bir danışman tarafından yönetiliyor. BAE ayrıca Afrika’da bir söz sahibi olmak istiyor. Bölge, tek bir devletin arabuluculuk yapma fikrine göre çok karmaşık. Etiyopya, Eritre, Mısır, Sudan, Somali ve Somaliland bugün bölge jeopolitiğinin aktörleri. Bunların dışında Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE bu jeopolitiğin de dış aktörleri. Neredeyse bunların hepsi bölgedeki jeopolitiğe aktif olarak katılıyor” dedi. İpek, Türkiye’nin arabuluculuk konusunda başarılı olabileceğini ancak yeterli kalmayacağını söyledi.