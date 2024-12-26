Türkiye Uzay Ajansı'na yurtdışında şirket kurma yetkisi
Türkiye Uzay Ajansı’na cumhurbaşkanının onayıyla yurtdışında şirket kurma, şirket satın alma yetkileri verildi.
İktidar, uzay programının kapsamını genişletiyor. Türkiye Uzay Ajansı’na cumhurbaşkanının onayıyla yurtdışında şirket kurma, şirket satın alma yetkileri verildi. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre ajans bundan böyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında tesis, araştırma-geliştirme merkezi veya test merkezi kurabilecek. Ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapabileceği gibi aynı zamanda bunları yaptırabilecek de. Uluslararası işbirlikleri de geliştirilecek.
Ajans ayrıca şirket de satın alabilecek. Sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devredebilecek. Ancak tüm bu faliyetler için cumhurbaşkanının onayı gerekecek.
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