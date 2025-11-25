'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusuna çarpıcı sonuç: Muhalefetin dikkat çeken oranı!

ASAL Araştırma, Kasım 2025 tarihli anketinin sonuçlarını paylaştı.
2 bin 15 kişiyle yapılan çalışmada seçmenlere “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.
Sonuçlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25,6 ile birinci sırada yer alırken, muhalefet cephesinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıktı.
Ankete göre:
-
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25,6
-
Mansur Yavaş: Yüzde 16,0
-
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 12,4
-
Selahattin Demirtaş: Yüzde 5,0
-
Özgür Özel: Yüzde 4,4
-
Devlet Bahçeli: Yüzde 3,8
-
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2,9
-
Ümit Özdağ: Yüzde 2,1
-
Fatih Erbakan: Yüzde 1,7
-
Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde1,4
-
Diğer: Yüzde 2,5
Bununla birlikte “hiçbiri” diyenlerin oranı yüzde 18, “fikrim yok/cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 4,2 olarak ölçüldü