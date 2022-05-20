'Türkiye'de açlıktan ziyade açgözlülük var' demişti, Alev Alatlı'nın adı kütüphaneye verildi
"Açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor", "Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var" gibi tepki çeken sözleriyle hatırlanan yazar Alev Alatlı'nın adı İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde açılan kütüphaneye verildi. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Alev Alatlı'yla kendisi arasında 'özel bir hukuk' olduğu söyledi. Alatlı ise "Bakanımız Mahmut Özer'i yıllardır tanıyorum. Kendisi benim için çok özel ve önemli biri" dedi.
İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde Alev Alatlı Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve yazar Alev Alatlı katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Alev Alatlı kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Kendisine ismini lütfettiği için teşekkür ederim. Öğrencilerimizin akademik başarı değil, kültür sanatla iç içe olmasını istedik. Bunu da başaracağız. Burada kütüphanelere topluma yön veren kişilerin isimlerini vermek istedik. Alev Alatlı, tarihte yolculuk yapan geçmişe geleceğe dünyada dolaşan ama kalbi bu topraklarda olan birisi. Eğer bu dünyaya bir topluluk söz söyleyecekse, söz söyleyecek olanın Türkiye olduğunu söyler. Özel hukukumuz da var. 2010 Ocak ayında annemi kaybettim. O tarihten itibaren bana annemin eksikliğini hiç hissettirmedi. Ne zaman sıkışsam, ne zaman yorulsam nefesi yanında alıyorum. Ondan aldığım enerjiyle ülkem, devletim için güzel şeyler için yola devam ediyorum" dedi.
ALATLI: BAKAN ÖZER ÇOK ÖZEL
20 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Alev Alatlı, "Bakanımız Mahmut Özer'i yıllardır tanıyorum. Kendisi benim için çok özel ve önemli biri. Bir gün kendisine dedim ki; "Bir kere yaşayacaksın, ömrünü eğitime adadın. Senin derdin mevki değil, makam, para pul değil o yüzden bunu başaracağını da biliyordum. Elinden gelenin en iyisini yap. Size emanet küçük çocuklarım, size emanet hocalarım" diye konuştu.
"AÇLIK YOK AÇGÖZLÜLÜK VAR"
Alev Alatlı, geçen sene Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var" demiş, “Siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz” ifadelerini kullanmıştı.
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