'Türkiye'de adalet var mı?' anketinde çarpıcı sonuçlar: Yüzde 70'in de üzerinde!

ASAL Araştırma'nın ocak ayında 1800 kişiyle yaptığı 'adalet' anketi, Türkiye'de yurttaşların ezici çoğunluğunun ülkede adaletin olmadığına inandığını ortaya koyuyor.

'Türkiye'de adalet var mı?' anketinde çarpıcı sonuçlar: Yüzde 70'in de üzerinde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:43

Asal Araştırma Şirketi'nin "Türkiye'de adaletin olup olmadığına" ilişkin yaptığı anket çalışmasından çıkan sonuçlar dikkat çekti

Türkiye genelinde 26 ilde 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 1800 kişi ile anket çalışması yapıldı. Ankette yurttaşlara "Türkiye'de adalet var mı?" sorusu soruldu.

Buna göre yurttaşların yalnızca yüzde 21.1'i "Türkiye'de adalet var" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 71'i ise "Adalet yok" yanıtında birleşti. 

 

 


Etiketler: #Asal araştırma #ANKET

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