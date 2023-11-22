Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriğine ve miktarına yönelik araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 19:54

Güncelleme: 22.11.2023 - 19:54

Saadet Partisi'nin Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriği ve miktarı ile Gazze'deki durum üzerindeki etkisinin tespitine yönelik araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, şunları söyledi:

"TÜRKİYE DAHİL, BÖLGE ÜLKELERİNİN VE ULUSLARARASI AKTÖRLERİN BU KONUDA YETERLİ OLMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

"Saldırıların bilançosu açıktır ki Türkiye dahil, bölge ülkelerinin ve uluslararası aktörlerin bu konuda yeterli olmadığı görülmüştür. Açık bir şekilde savaş suçu işleyen İsrail'e karşı elinden geleni yapmaya çalışan vatandaşlarımız, sürecin başından bu yana İsrail destekçisi ve menşei İsrail olan firmalara yönelik kararlı boykot uygulamaktadır. Böylesine ağır insani dramların yaşandığı bir dönemde İsrail'e karşı en küçük bir desteğin bile insanlık suçuna ortak olunduğu bilinciyle alınan bu sivil inisiyatif milletimizin hassasiyetinin ve insani tavrının en açık göstergesidir.

Ancak ne yazık ki kamu kurumlarının da bu hassasiyete ortak olduğu ve İsrail destekçisi firmaların boykot edildiği bir dönemde, İsrail ile olan ticari ilişkilerin gözden geçirilmemesi, dahası çatışmaların başlangıcından bu yana artan sevkiyat hacmi Türkiye'nin gerekli adımları henüz atmadığını dahası çelişki ve tutarsızlık içinde olduğunu göstermektedir. Türkiye limanlarından kalkan 300'den fazla geminin ve yine sayıları yüzleri bulan kargo uçağının İsrail'e ham petrol, yakıt, gıda, demir-çelik, çimento, tekstil ve benzeri ürünleri taşıdığı bilinmektedir. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği'nin ifadelerine göre Türkiye'den giden çeliğin İsrail pazarının yüzde 65'ini oluşturduğu ifade edilmektedir.

"HÜKÜMETİ İSRAİL'E YÖNELİK TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ DERHAL SONLANDIRMAYA DAVET EDİYORUM"

Son dönemde yaşanan olaylar aynı zamanda gösteriyor ki; Türkiye'nin uluslararası platformlarda dile getirdiği insan hakları ve adalet konusundaki duruşu ile gerçek eylemler arasında ciddi farklılıklar vardır. Özellikle, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği zulmü kınamak elbette önemlidir ancak bu caydırıcı eylemlerle desteklenmediği müddetçe yeterli olmayacak, muhatap tarafından ciddiye alınmayacaktır. Bugün Türkiye limanlarından kalkan gemiler, yapılan sevkiyatlar maalesef bu konudaki endişelerimizi artırmaktadır. Ülkemiz limanlarından kalkan gemilerin hala İsrail'e sevkiyatlarını sürdürmesi ve ticari ilişkilerin sonlandırılmamış olması sadece sözlerle insan haklarına ve adalet anlayışına verilen değeri gölgelemekle kalmıyor aynı zamanda uluslararası arenada inandırıcılığımızı da zedeliyor.

Hükümeti uluslararası platformlarda yalnızca önemli olan sözlerle değil aynı zamanda gerçek ve caydırıcı adımlarla hareket etmeye, İsrail'e yönelik tüm ticari ilişkileri derhal sonlandırmaya ve limanlarımızdan İsrail'e yapılan sevkiyatları durdurma çağrısında bulunmaya davet ediyorum. Adalet ve insan hakları sadece kelimelerle, sözlerle değil aynı zamanda eylemlerle inşa edilebilir."

"GÖZÜ DÖNMÜŞ NETANYAHU'NUN KARŞISINDA GÜVENLİ BİR YER KALMADI"

Dünyanın 47 gündür insanlığa karşı bir savaşı izlediğini söyleyen İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Katil Netanyahu'nun karşısında hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Gözü dönmüş Netanyahu'nun karşısında güvenli bir yer kalmadı. Birleşmiş Milletler'e ait binalar bile vuruluyor. Birleşmiş Milletler 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşları bir daha yaşatmamak için barışa yönelik tehditlerin tekrarlanmasını önlemek için uluslararası barış ve güvenliği korumak ve kollamak için kurulmamış mıydı" dedi.

"TÜRKİYE DAHİL BİR ÇOK DEVLET GEREKLİ DİPLOMATİK VE SİYASİ GİRİŞİMLERİ HENÜZ ORTAYA KOYMAMIŞTIR"

Filistin meselesinin tarihsel nedenlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden HEDEP Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Sorunlar çözülmedikçe bir sonraki aşamada daha ağır bir tablo ortaya çıkmaktadır. 7 Ekim itibarıyla yeniden şiddetlenen savaş her hafta binlerce sivilin yaşamını yitirmesine, on binlerin yaralanmasına ve engelli kalmasına neden olmaktadır. İşgalci İsrail devleti Filistin halkının tüm yaşam alanlarını hedef almaktadır. İsrail'in bu saldırıları karşısında Türkiye dahil bir çok devlet gerekli diplomatik ve siyasi girişimleri henüz ortaya koymamıştır" diye konuştu.

"KAHVE YA DA KOLA ÇOCUKLARI ÖLDÜRMÜYOR AMA BU ÇELİKLE İMAL EDİLEN SİLAHLAR BİNLERCE ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise şunları kaydetti:

"Çelik İhracatçıları Birliği'nin rakamlarına göre; Türkiye'nin toplam çelik ihracatı 21 milyar dolar ve İsrail'e 1 yılda 1,4 milyar dolar çelik ihraç edilmiş. İsrail'in kullandığı çeliğin yüzde 65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiği ilgili raporlarda kayıt altına alınıyor. Çelik silah endüstrisinin en temel girdisidir. Avrupa'da savaşın engellenmesi için bir Avrupa bütünleşmesi düşüncesi ilk başta kömür ve çelik ortaklığıyla başlamıştı. Bir takım kahve ürünleri hava yollarında yasaklanıyor. Meclis kampüsünde kola sipariş etseniz edemiyorsunuz. Kahve ya da kola çocukları öldürmüyor ama bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü. Biz Meclis olarak böyle bir konuyu araştırmayacağız da ne iş yapacağız?"