'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez' sözleri gündem olmuştu... CHP'deki butlan yönetiminden 'Abdullah Ceylan' açıklaması: 'İhraç etmedik, görevden aldık'

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerinin ikincisini geçen yıl 19 Nisan’da Yozgat’ta yaptı.

"TURP İLE ŞALGAM İLE DEVLET İDARE EDİLMEZ"

Burada çiftçiler adına konuşan Abdullah Ceylan’ın “Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. 'Turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Ben çiftçiyim çiftçi. Size söz veriyorum. Bu düzen bitecek'' sözleri gündeme oturdu.

‘20 YAŞIMDAN BERİ CHP’LİYİM’

70 yaşındaki Abdullah Ceylan, Yozgat Aydıncık, Kazankaya köyünde yaşıyordu. 1989 yılında Kazancık köyünde muhtarlık yaptığını anlatan Ceylan, “20 yaşımdan beridir Cumhuriyet Halk Partiliyim. AKP’ye bir sefere mahsus ilk döneminde oy verdim” demişti.

İDDİA: KILIÇDAROĞLU, ABDULLAH CEYLAN' İHRAÇ ETTİ

Sözcü'den Saygı Öztürk, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Ceylan'ı partiden ihraç ettiğini iddia etti.

"CHP'DEN GELEN YAZI"

Öztürk'ün yazısından ilgili kısım şöyleydi:

"İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’a, CHP Genel Merkezinden, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genel Sekreter Hayrettin Nalbantoğlu imzasıyla yazı geldi. Merkez Yürütme Kurulu kararıyla başkan ve yönetim kurulunun görevden alındığı belirtiliyordu. Kendisi de çiftçi olduğu için onların sorunlarını eylemleriyle gündeme getiriyordu. Soğan, patates para etmedi, maliyeti kurtarmadı. Gidip torbalar dolusu soğanı, patatesi ilçeye döktü. “Vay sen nasıl bunları dökersin, piyasanın dengesini bozarsın” diye yazı gönderildi ve 17 milyon liraya kadar cezasının olduğu bildirildi.

Partiden ihraç edilmesini, “Bu karar benim için yok hükmündedir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Özgür Başkanımız neredeyse oradayız ne derse ölümüne kalımına kellemle oradayım. Canımız feda” diye açıklıyor. CHP’den ihraçlar oldukça, bunlar da kurulması planlanan yeni partinin alt yapısını oluşturacak gibi gözüküyor. Şu anda 30’dan fazla il başkanı CHP’den çıkarılarak yeni partinin kurucu il başkanı olacak."

BUTLAN YÖNETİMİNDEN İDDİALARA YANIT: 'İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDIĞI İÇİN GÖREVİ SONLANDI'

Söz konusu "ihraç" iddiasına butlan yönetiminden yanıt geldi.

CHP'deki butlan yönetiminin 'İletişim Koordinatörü' Ali Haydar Fırat, Ceylan'ın ihraç edilmediğini; Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi'nin görevden alındığını, bu yüzden de Ceylan'ın görevinin sonlandığını söyledi.

Fırat'ın açıklaması şöyle:

"Medya ve sosyal medyada yer alan 'Yozgatlı Abdullah amca ihraç edildi' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi MYK kararıyla görevden alınmıştır. Abdullah Ceyhan mevcut yönetimde bulunduğu için yönetimdeki görevi sonlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir disiplin ya da ihraç işlemi söz konusu değildir."