TUS kontenjanları açıklandı... Hoca yok, asistan çok: 'Endişeyle izliyoruz'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 26.10.2023 - 18:44

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Tuncer, kadroların yüksekliğini endişeyle izlediklerini kaydederek “Her kurumda eğitici başına düşen uzmanlık öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle eğitimler yetersiz kalacak. Bu, uzun vadede yeterli eğitimi alamayan çok sayıda uzmanın sahaya çıkması gerek. Bu da tabi ki sağlık hizmetinde aksamalara ve uzun vadede halk sağlığı sorunlarına yol açacak” dedi.

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), TUS kontenjanlarını açıkladı. Kontenjan listesinde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında 25 ilde bulunan toplam 45 hastane için kontenjan açıldı. Hastanelerin 39’unda bu alanda 5 kişilik asistan kadrosu ayrıldı. Söz konusu alana ayrılan kontenjanın yüksek olması, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahların tepkisini çekti. Cerrahlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda “Korkunç kalitesiz bir sağlık ordusu yetişiyor”, “Bu tablo sağlık bakanlığının nasıl bir delilik, nasıl bir akıl tutulması yaşadığını ve sağlık eğitiminin kimlerin elinde perişan edildiğini başka söze ihtiyaç duymadan tek başına anlatıyor”, “Bu kadar kişiyi hangi klinik kaldırır, eğitimi yeterli verir?” tepkilerini gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan TPRECD Başkan Yardımcısı Tuncer, “Bu ilk kez karşımıza çıkmıyor. Geçtiğimiz birkaç TUS kadrosu da bu şekildeydi. Olması gerekenin çok üzerinde bir kadro ilanı görüyoruz. Endişeyle izliyoruz” dedi. TUS kadroları açılırken, öncelikle kurumlara ihtiyacı olan kadronun sorulduğunu kaydeden Tuncer, “Her kurum ve her uzmanlık dalı; kendi bünyesindeki eğitici sayısı, fiziki şartlar ve teknolojik alt yapıya bakarak karşılayabileceği ve eğitebileceği uzmanlık öğrencisi sayısı bildirir. Belli standartta ve belli kalitede bir eğitim verebilmek için uzmanlık sayısı öğrencisinin kaç tane olması gerektiği, hem bilimsel olarak hem de alt yapı olarak belirlenmiş sayıda” ifadelerini kullandı. Tuncer, “Her kurumda eğitici başına düşen uzmanlık öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle eğitimler, yetersiz kalacak. Kurumlardaki uzmanlık öğrencilerinin göreceği hasta sayısının, olması gerekenin çok altında kalması ve teknik yetersizlikler; eğitimde aksamaya yol açacak” değerlendirmesinde bulundu.

"SAYI DEĞIL, KALİTE ÖNEMLİ"

Bu durumun sadece plastik cerrahi için değil, diğer uzmanlık alanları için de geçerli olduğuna dikkat çeken Tuncer, “Biz dernek olarak daha önce ilk kez yüksek TUS kadroları açıklandığında gerekli mecralara itirazlarımızı ilettik, ancak karşılık bulamadık” dedi. Tuncer, “Eğitimde sayıdan ziyade kalite daha önemli. Çok sayıda uzman yatiştireceğiz diye eğitim düzeyini düşürmek istemiyoruz. Bu, uzun vadede yeterli eğitimi alamayan çok sayıda uzmanın sahaya çıkması gerek. Bu da tabi ki sağlık hizmetinde aksamalara ve uzun vadede halk sağlığı sorunlarına yol açacak. Bizler gereğinin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.