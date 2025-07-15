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TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması: Halk iradesinin ve anayasal düzenin savunulması

TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması: Halk iradesinin ve anayasal düzenin savunulması

15.07.2025 10:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması: Halk iradesinin ve anayasal düzenin savunulması

FETÖ'nün başını çektiği 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır" açıklamasını yaptı.

TÜSİAD tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişiminin 9. yılı nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

TÜSİAD'ın açıklamasında, "9 yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır. TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" denildi.

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