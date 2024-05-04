Tutar Yapı Sitesi Davasında 3. Duruşma tamamlandı: 'Savcılık delillere direniyor'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Tanıkların dinlendiği duruşmada konuşan dükkan sahibi M. A., “Alt ve üst birleştirilmiş şekilde aldık biz orayı. Duvarlar da yıkılmış ve mağaza gibi bir vaziyetteydi, sadece boya ve sıva yaptık. İskan konusunda kandırıldım. Merdivenin izin alarak yapıldığı söylendi bize” dedi. SEGBİS ile bağlanan esnaf M.E.C. “Tadilat yapanların kim olduğunu bilmiyorum, Oraya çok ciddi zarar verdiler bunu biliyorum, dış hekimi almış olduğunda orası kırılmış, yıkılmış haldeydi zaten. Çok güçlü yıkım sesi geliyordu dışarıya” derken karşı blokta oturan S. D. “Yıkılan bloğun yöneticisi bizden tadilata şikayet için destek istedi, biz de Çukurova Belediyesi’ni aradık şikayetimizi önce telefonda belirttik, işlem yapacaklarını söylediler. 2020 yılında da konuya ilişkin dilekçe verdik” ifadelerini kullandı. Diş Hekimliği ofisi için tadilat yapan mimarlık şirketi sahibi ise “Ana projeyi görmeden tadilatımı yaptım. Kurşunlu odanın çok ağırlık verip binanın dengesini bozduğunu düşünmüyorum” dedi.

"DİLEKÇE VERİLDİĞİNDEN EMİNİZ ARTIK"

Belediyeden istenen ama gelmeyen yanıtların yeniden talep edilmesi, Karadağ’da yakalanan tek tutuklu sanık C.A.’nın getirilmesi için İçişleri Bakanlığı’na son durumun sorulması ve KTÜ’den istenen raporun durumunun sorulmasının talep edildiği ara karar sonrası kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Akyüz Özcan Cumhuriyet’e konuştu. “Kurumlar ara kararın gereğini yapmadığı için bu duruşmadan çok beklentimiz yoktu. Süreç çok ağır işliyor. Dinlenen müştekilere, tanıklara, dosyadaki eksper raporuna rağmen Savcılık delil yok deyip KTÜ raporunu bekleyelim diyor. Anlamlandıramıyoruz, Savcılık neden delillere direniyor? Artık sanık sandalyemizin dolmasını istiyoruz” dedi. Kayıp yakını Didem Ercan ise şunları söyledi:

Tanık ifadeleri ve yakını kaybeden tanıkların ifadesiyle bizim söylediklerimiz tamamen örtüşüyor. Öte yandan özellikle belediyeye yapılan şikayetlerden de şikayet dilekçelerinin kaybedildiğinden de emin olduk. Sürecin hızlanmasını ve tüm sorumluların sanık sandalyesine oturmasını istiyoruz.”

Davada üçüncü duruşma, 5 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.00’te Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Duruşma sonrası Tutar Yapı Sitesi C blokta yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Biz tam 14 ay 27 gündür günleri sayıyoruz ve hatta saatleri sayıyoruz. Tekrar soruyoruz: Siz en son ne zaman günleri saydınız?" Herkes bilsin ki biz her şeyimizi kaybettik. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Komşularımız olsun olmasın, hemşerilerimiz olsun olmasın, biz beklediğimiz bu adaleti sağlayacağız. Eninde sonunda sorumlular vicdanları rahatlatacak cezaları alacak” ifadeleri yer aldı.