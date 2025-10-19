Tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim’de Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı.

Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in, durumunun iyi olduğu olduğu belirtiliyor. Erdem'in kalp rahatsızlığı bulunduğu için tedbir amacıyla yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu ve yarın anjiyo yapılacağı aktarıldı.

Turgay Erdem, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.