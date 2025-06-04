Tutuklanan Hasan Akgün’den ilk mesaj: ‘Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı.

Akgün tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akgün, şunları yazdı:

"Sevgili Büyük Büyükçekmece Ailem,

Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Değerli Yurttaşlarım,

Bugün bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur. Adalet halkın ekmeğidir.

Bugün, “Yarım Asırlık” hizmet yolculuğumda, alın terimle, gece gündüz çalışarak; rantın değil halkın yanında durarak yürüttüğüm belediye başkanlığı görevime iftiralarla, kumpaslarla gölge düşürülmek isteniyor.

Ama bilin ki;

Ben bu göreve koltuk için değil, milletin iradesiyle hizmet etmek için geldim.

Her zaman önce halk dedim, önce memleket dedim.

Tutukluluk kararı, şahsıma değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbedir.

Ama bu halk, iradesine sahip çıkmayı çok iyi bilir.

Büyükçekmece, susmaz!

Hasan Akgün susmaz!

Ben bu topraklarda dürüst belediyeciliğin ne demek olduğunu gösterdim.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır.

Bugün demir kapıların ardına konulsam da vicdanlarda özgürüm.

Çünkü başım dik, yüreğim rahat.

Çünkü ben hiçbir zaman kul hakkı yemedim.

Ben sadece ve sadece Büyükçekmece için çalıştım.

Sizden tek isteğim var:

Birliğimizi, inancımızı, mücadele azmimizi kaybetmeyelim.

Karanlığı hep birlikte dağıtacağız.

Ben yine aranıza döneceğim.

Yine beraber çalışacağız, yine beraber güleceğiz.

Ve o gün geldiğinde, bu hukuksuzluğu yazanlar halkın vicdanında mahkum olacak.

Ben Hasan Akgün’üm.

Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!"