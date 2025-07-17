Tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı: Şile Belediyesi’nde ‘seçim’in tarihi belli oldu

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen operasyon gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, başkan vekilini seçmek için yapılacak olan seçimin tarihi açıklandı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında;
Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.
Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”