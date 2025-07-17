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Tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı: Şile Belediyesi’nde ‘seçim’in tarihi belli oldu

Tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı: Şile Belediyesi’nde ‘seçim’in tarihi belli oldu

17.07.2025 22:06:00
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Haber Merkezi
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Tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmıştı: Şile Belediyesi’nde ‘seçim’in tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Şile Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağını açıkladı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen operasyon gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, başkan vekilini seçmek için yapılacak olan seçimin tarihi açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında;

Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

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