Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e 35 yıla kadar hapis talebi: Dosyanın İBB davasıyla birleştirilmesi istendi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

7 aydır tutuklu bulunan Güney için savcılık, dosyanın İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasıyla birleştirilmesini talep ederken sanıkların 35 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

KİMLER YARGILANIYOR, NE CEZA İSTENİYOR?

İddianamede Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven de sanık sıfatıyla yer aldı.

Tüm sanıklar hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 8 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, İBB davasının sürdüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 15 Ağustos'ta 44 kişi gözaltına alındı. 19 Ağustos'ta ise Güney, Özel Kalem Müdürü Özcan, eniştesi Akkaya ve şoförü Göleli dahil 17 kişi tutuklandı; 27 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güney ve diğer şüphelilerin tutuklu İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ile irtibatlı biçimde gözaltına alındığını açıkladı.

"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" İDDİASI

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde kurulduğu öne sürülen "çıkar amaçlı suç örgütü" tanımlamasına yer verildi. Savcılık, söz konusu yapının kamu gücünü araç olarak kullandığını ve belediyeler ile bağlı iştirakleri üzerinden faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.

İDDİANAMEDE ONGUN'A KRİTİK ROL

İddianamede Murat Ongun'un örgüt yöneticileri arasında gösterildiği ve ihale süreçlerinde belirleyici rol üstlendiği öne sürüldü. Tanık ve şüpheli ifadelerine göre ihaleleri kimin kazanacağının önceden belirlendiği ve bu sürecin Ongun'un talimatlarıyla yürütüldüğü iddia edildi.

"SİSTEM" VE PARA AKIŞI

İddianamede elde edilen gelirlerin "sistem" olarak tanımlanan bir yapıya aktarıldığı ileri sürüldü. Paraların bir bölümünün şirketler üzerinden kişisel çıkara dönüştürüldüğü, bir bölümünün ise farklı faaliyetlere yönlendirildiği iddia edildi.

Bazı iş insanlarının bu yapıya katılmaya zorlandığı, kabul etmeyenlere ise idari yaptırım uygulandığı da iddianamede yer aldı.

REKLAM ŞİRKETLERİ VE 8 MİLYON TL İDDİASI

İddianamede tanık ifadelerine dayanılarak bazı reklam şirketleri üzerinden para transferi yapıldığı öne sürüldü. Bir tanık, belirli şirketlerin kayıt dışı sahipleri bulunduğunu iddia ederken; bir şüpheli de Anadolu Yakası'ndaki reklam direkleri ihalesinin yaklaşık 8 milyon TL'ye alındığını ve ardından aynı miktarda ek ödeme talep edildiğini ileri sürdü.

‘HATIRLADIĞIM KADARIYLA, DUYDUM VE BİLMİYORUM’

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur, beyanların önemli bir kısmının hukuki açıdan zayıf nitelik taşımasıydı. Dosyadaki pek çok ifadenin "hatırladığım kadarıyla", "duydum" ve "bilmiyorum" gibi ifadelerle kurulduğu görüldü.

Bazı şüpheliler ihale belgelerindeki imzalarının kendilerine ait olup olmadığını dahi hatırlamadıklarını belirtirken, bir bölüm iddia yalnızca duyuma dayandırıldı.

KORUMA AYRINTISI

İddianamede adı geçen Veysel Eren Güven hakkında ise, İnan Güney’in koruması olduğu bilgisi dışında doğrudan bir suç isnadına ya da iddiaya yer verilmedi.