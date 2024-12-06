Tutuklu protestocular için itiraz

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 04:00

TRT World Forum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan merkezli enerji şirketi SOCAR’ı, İsrail’e petrol sevkiyatının sürdüğü gerekçesiyle protesto eden dokuz kişi tutuklanmıştı. Protestocuların avukatları tutuklama kararının hukuksuz olduğu gerekçesiyle dün İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti. İtiraz dilekçesinde sanıklar hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılması talep edilirken konuya ilişkin “Tutuklama kararı haksız ve hukuka aykırı olup, güç sahibi konumunda olan hâkimin panik hali ile bu gücünü keyfi kullanımından ibarettir” dendi.

İtiraz dilekçesinde şüphelilerin eylemi kapsamında suç unsuru bulunmamasının dışında tutuklama için de gerekli şartların oluşmadığı belirtildi. Konu hakkında “Kaçma şüphesini gösterir somut olgular yoktur. Şüpheli veya sanığın davranışları ile delilleri yok etme, gizleme veya tanık, mağdur gibi başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe hali yoktur. Tüm olay medyanın önünde olmuştur. Tüm deliller toplanmış ve kolluk tarafından el konulmuş olup bunlara etki edilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.