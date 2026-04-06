Tutuklu Tanju Özcan'dan yeni mesaj: 'Yüzlerce kişi dinlediler, bir açık bulamadılar...'

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki soruşturma kapsamında kendisi, yakınları, vakıf ve belediye hesaplarında şüpheli bir hareket bulunamadığını söyledi.

"YÜZLERCE KİŞİ DİNLEDİLER, BİR AÇIK BULAMADILAR"

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Menfaat sağlanan kim? 40 gündür Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutukluyum. Kimse, kendisine veya yakınlarına menfaat sağladı diyemiyor. MASAK raporu dâhil; ne benim, ne yakınlarımın, ne vakfın ne de belediyenin hesaplarında şüpheli veya izaha muhtaç hesap hareketi tespit edemiyorlar.

Yüzlerce kişi dinlediler, bir açık bulamadılar. Menfaat temin edenlerin; burs alan öğrenciler, tekerlekli sandalye alınan engelliler ve ayni/nakdî yardım yapılan vatandaşlar olduğu ortaya çıktı. Bu işler bu kadar ucuz mu?"

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi’ne 28 Şubat’ta operasyon düzenlenmiş, belediye başkanı Tanju Özcan’la, yardımcısı Süleyman Can, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S. dahil 13 kişi gözaltına alınmıştı. Özcan ve Can, 2 Mart’ta tutuklanmış, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Özcan’ı 3 Mart’ta görevinden uzaklaştırmıştı.

Soruşturma Bolu başsavcılığınca yürütülüyor.