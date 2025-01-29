TV100'e tuhaf savunma: 'Bu kanal her daim Erdoğan’a destek olmuştur'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:34

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Kübra Par'ın ana haber yayını sonrasında yaptığı el hareketine ilişkin RTÜK tarafından TV 100'e inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TV 100 kanalında ana haber bülteni sunan gazeteci Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketi yüzünden inceleme başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Şahin, şu paylaşımı yaptı:

"TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz. Türkiye’de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir. Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PAR: CANLI YAYIN KAZASI

Olaya ilişkin X hesabından açıklama yayımlayan Kübra Par ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bugün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

"BU KANAL HERDAİM ERDOĞAN'A DESTEK OLDU"

Tv100'de yorumculuk yapan iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada kanalı savunurken ""İki yıldır TV 100 televizyonuna çıkıyorum. Hükümet aleyhine bir tek olumsuz cümle telkininde bulunmadılar. Bu kanal her daim Sn Erdoğan’a destek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Burhan'ın ifadeleri şöyle:

"İki yıldır TV 100 televizyonuna çıkıyorum. Hükümet aleyhine bir tek olumsuz cümle telkininde bulunmadılar. Deniz Gürel benim Ankara’dan tanıdığım gazeteciliğine kefil olduğum bir dostum. Bu kanalda milli ve yerli duruşu her zaman savundum. Reis benim kırmızı çizgim. Sn Erdoğan siyasi yasaklıyken de yanındaydım. O nedenle sonradan trene binenler bana ahkam kesemez. Kübra Par’ın yaptığı hareket çirkindir. Ancak hükümetle alakası yoktur. Bu kanal her daim Sn Erdoğan’a destek olmuştur. AK Partiye destek olan Hacı Yakışıklı, Ferhat Murat, Mehmet Acet, Resul Tosun, Hasan Öztürk , Hadi Özışık, Fuat Uğur,gibi çok sayıda gazeteci konuk olmaktadır.Benim bilgim budur. Doğrusunu Allah bilir."

TV100 ekranlarında boy gösteren iktidara yakın bir başka gazeteci Hadi Özışık da Burhan'ın sözlerini alıntılayarak "Sinan Burhan kardeşim Kübra Par’ın TV100’deki hareketini net bir şekilde anlatmış! Kübra Par açıklama yaptı yönetmeni ile arasındaki iddiayı dile getirdi ve bu hareketinin yol kazası olduğunu belirtti ve özür diledi. İşi getirdiler hükumete karşı yapılan bir hareket olarak yorumladılar. Sinan Burhan’ın kefaletine ben de kefilim kardeşim. Gerisi teferruattır!" dedi.