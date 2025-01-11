Üç aylık hamile eşini bıçaklayıp öldüren Enes Uşak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme Enes Uşak’a “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Üç aylık hamile eşini bıçaklayıp öldüren Enes Uşak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Kütahya'da u¨ç aylık hamile Esra Uşak (26), geçen yıl eşi Enes Uşak tarafından bıçaklanarak öldu¨ru¨ldu¨. Ku¨tahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gu¨n karar duruşması göru¨lu¨rken mahkeme Enes Uşak’a “eşe karşı kasten öldu¨rme” suçundan ağırlaştırılmış mu¨ebbet hapis cezası verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Kafasında haksız tahrik indiriminden yararlanmak için bir kurgu yaratmış, ‘başkasından hamile olduğundan şu¨phelendim’ dedi. Mahkeme sanığa hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış mu¨ebbet cezasına hu¨kmetti. Faillerin indirim sebebi uygulanmadan cezalandırılması diğer failler için de caydırıcı olacaktır” dedi.


Etiketler: #esra uşak #Kadın #Hamile kadın #Kütahya
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