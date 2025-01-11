Üç aylık hamile eşini bıçaklayıp öldüren Enes Uşak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

Kütahya'da u¨ç aylık hamile Esra Uşak (26), geçen yıl eşi Enes Uşak tarafından bıçaklanarak öldu¨ru¨ldu¨. Ku¨tahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gu¨n karar duruşması göru¨lu¨rken mahkeme Enes Uşak’a “eşe karşı kasten öldu¨rme” suçundan ağırlaştırılmış mu¨ebbet hapis cezası verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Kafasında haksız tahrik indiriminden yararlanmak için bir kurgu yaratmış, ‘başkasından hamile olduğundan şu¨phelendim’ dedi. Mahkeme sanığa hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış mu¨ebbet cezasına hu¨kmetti. Faillerin indirim sebebi uygulanmadan cezalandırılması diğer failler için de caydırıcı olacaktır” dedi.