'Uçakta gazetecilik' krizi büyüyor! Cem Küçük'ten itiraf gibi sözler: 'Uçakta sorular önceden alınıyor, istenmeyen sorular çıkarılıyor...'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uçakta sorulacak soruların İletişim Başkanlığı tarafından önceden alındığı iddiasını doğrulayarak, "İletişim Başkanlığı aykırı ya da sorulmasını istemediği soru varsa onları da çıkarıyor. Neden böyle bir uygulama yapılıyor, anlamış değilim. Aslında bu yanlış bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"Medyanın çoğunluğu hükûmet yanlısı" diyen Cem Küçük'ün, "Zaten ters ne sorabilir ki uçaktaki gazeteciler!" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak soruların önceden alındığı iddiası tartışma yaratırken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"SORULMASI İSTENMEYEN SORULAR ÇIKARILIYOR"

"Muhalifler ayrı bir şey söylüyor, hükûmet yanlıları ayrı. Peki gerçek ne?" diyen Cem Küçük, şöyle devam etti:

"İletişim Başkanlığı uçaktaki her gazeteciden soracakları soruları alıyor. Evet, aynı sorular olmasın diye dikkat ediliyor. Ama İletişim Başkanlığı aykırı ya da sorulmasını istemediği soru varsa onları da çıkarıyor. Neden böyle bir uygulama yapılıyor, anlamış değilim... Aslında bu yanlış bir uygulama. Cumhurbaşkanı Erdoğan en zor zamanlarda manşetlerle çarpışa çarpışa geldi. Medya hep muhalifti. Şimdi medyanın çoğunluğu hükûmet yanlısı. Zaten ters ne sorabilir ki uçaktaki gazeteciler!.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ters sorulardan memnuniyet duyacağını savunan Küçük, "Ve hakkıyla da her soruyu cevaplar. Hatırlayın, uluslararası gazeteciler Erdoğan’a ne zor sorular sordu. Ne oldu? Erdoğan hepsinin ağzının payını verdi. FETÖ’cü gazeteciler 17/25 Aralık’ta sorular soruyordu. Erdoğan hepsini ezip geçiyordu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için zor soru diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"ILIMLI MUHALİF GAZETECİLER DE UÇAĞA ALINMALI"

Cem Küçük, Erdoğan'ın uçağına alınan gazetecilere ilişkin olarak da eleştiri ve öneride bulundu.

"Ben İletişim Başkanlığı'nın yerinde olsam, ılımlı muhalif gazetecileri de uçağa alırım. Normalleşme olacaksa bu önemli. Onlar da soru sorsun" diyen Küçük, "Özgür Özel de yaptığı ziyaretlere hükûmet yanlısı gazetecileri çağırsın. Belki siyasi kutuplaşma böylece azalabilir" şeklinde yazdı.