Ücretsiz izne çıkarılan işçiler Ankara yolunda
Sendikaya üye olmalarının ardından işverenin madendeki çökme ve çatlakları gerekçe göstererek altı aylığına ücretsiz izne çıkardığı Çorum Dodurga’daki Odaş Yel Enerji maden işçilerinin mücadelesi sürüyor.
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işçi sorunları çözülmezse Çorum’dan
Ankara’ya yürüme kararı aldı. DİSK’e
bağlı Dev Maden-Sen, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu’na
başvurarak madende acilen inceleme
yapılmasını istedi. Cumhuriyet’in
sorularını yanıtlayan DİSK Genel
Sekreteri, Dev Maden-Sen Genel
Başkanı Tayfun Görgün, “İşveren orada
‘üretim yapamıyoruz’ diyebilmek için
hazırlık yapıyor. Çatlakları kapatacak
hiçbir faliyette bulunmuyor. Bunların
incelenmesini istedik. Sonuçta orada
bir rödövans uygulaması var. İşçilerin
altı ay ücretsiz izne çıkarılabilmesi için
mücbir sebep olması lazım. Hacettepe
Üniversitesi’nden aldıkları bir raporla
bunu yapmaya çalışıyorlar. Oysa
devletin ilgili kurumlarının bir rapor
hazırlaması gerekiyor” dedi.
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