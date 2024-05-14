Ücretsiz izne çıkarılan işçiler Ankara yolunda

Yayınlanma: 14.05.2024 - 21:32

Güncelleme: 14.05.2024 - 21:32

88 işçi sorunları çözülmezse Çorum’dan Ankara’ya yürüme kararı aldı. DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na başvurarak madende acilen inceleme yapılmasını istedi. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan DİSK Genel Sekreteri, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, “İşveren orada ‘üretim yapamıyoruz’ diyebilmek için hazırlık yapıyor. Çatlakları kapatacak hiçbir faliyette bulunmuyor. Bunların incelenmesini istedik. Sonuçta orada bir rödövans uygulaması var. İşçilerin altı ay ücretsiz izne çıkarılabilmesi için mücbir sebep olması lazım. Hacettepe Üniversitesi’nden aldıkları bir raporla bunu yapmaya çalışıyorlar. Oysa devletin ilgili kurumlarının bir rapor hazırlaması gerekiyor” dedi.

