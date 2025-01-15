Ücrette ayrımcılık kapısını aralayacak!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeler yeniden getiriliyor. Meclis gündemindeki “TÜBİTAK ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne göre, TÜBİTAK’ta çalışan toplu sözleşme kapsamı dışındaki personel ile dışarıdan görevlendirilenlerin ücretlerinin ve ödemelerinin belirlenmesi yetkisi yönetim kuruluna veriliyor.

Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı da yine yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Ücretlerin, yönetim kurulu tarafından belirlenecek olmasının, çalışanlar arasında “ücret ayrımcılığına” neden olabileceği, objektiflik ilkesine aykırılık oluşturabileceğine işaret ediliyor.

KOSGEB’E YETKİ

Ayrıca teklif ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yine veri alabilecek. Ancak bu, “başkanlığın görev alanına giren konular kapsamındaki bilgi ve veriler” ile sınırlandırılıyor. Anayasa Mahkemesi, “kişisel verilerle” ilgili düzenlemelerin kararname ile değil sadece yasa ile yapılabileceği gerekçesiyle yetkiyi iptal etmişti.