‘Üçüncü yol’ karşılık bulmadı: Seçimde aday çıkaran İYİ, Zafer ve Memleket Partisi’nin başarısı tartışılıyor
Yerel seçimlerde seçmene “üçüncü yol” çıkışında bulunan ancak aldığı sonuçlar itibarıyla “hezimete” uğrayan başta İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi’nin söylemi sandıkta karşılık bulmadı.
Seçimler sonrasında siyasette
“Partilerin üçüncü yol çıkışı neden
karşılık bulmadı” sorusunun yanıtı
tartışılırken siyaset bilimci Tanju
Tosun, nedenin “siyasi partilerden
kaynaklı olduğuna” dikkat çekiyor.
Yerel seçimlerde seçmene “iki güçlü
adaydan birine oy vermenin daha
mantıklı geldiğini” belirten Tosun,
“Seçmen politik risk almak istemiyor
ve kazanamayacak adayı destekleme
eğiliminde olmuyor” görüşünü dile
getiriyor.
İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi”nin, yerel seçimlere “kendi adaylarıyla girme” kararının ardındaki neden “AKP ve CHP arasında seçmenin tercih yapmaya zorlandığı ve üçüncü bir yolun seçmen açısından kapalı olduğu, kendilerinin bu anlamda siyasette bir üçüncü yol açtığı” söylemleriyle anlatılmaya çalışılmıştı. Ancak her üç parti de seçmene “Üçüncü bir yol mümkün” seçeneği sunsa da seçmenin sandıktaki tercihinin “AKP ve CHP’den yana olduğu” görüldü. Tosun, “partilerin üçüncü yol” söyleminin seçmende neden karşılık bulamadığını Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Seçmenin yerel seçimlerde “iki güçlü aday arasından birini seçmenin daha mantıklı geldiğini” dile getiren Tosun, “Seçmen politik risk almak istemiyor ve kazanamayacak adayı destekleme eğiliminde olmuyor. ‘Üçüncü yol’, siyaseti merkezde konumlandıran, merkezi politikalar üreten bir anlayışla başarılı olabilir. Oysa ki ‘üçüncü yol’ anlayışı ile ortaya çıkan siyasi partiler bunu başaramadı” ifadelerini kullandı.
"GÖÇMEN KARŞITLIĞI YETMEZ"
Üç siyasi partinin
performanslarının “zayıf
kaldığına” işaret eden Tosun,
Zafer Partisi’nin siyasi
önermesinin “göçmen karşıtlığı
üzerine olduğuna” işaret ederek
oysa yerel seçimlerde ekonomik
kriz başta olmak üzere başka
sorunların olduğuna da dikkat
çekti. Tosun, “Böyle bir durumda
tek bir sorunla seçmenin karşısına
çıktığınızda, o yola sapan seçmende
gerileme oldu. Memleket Partisi 14
Mayıs seçimlerinden sonra kendisini
siyasetten çekti. Yerel politika
önermelerindeki ve adaylarındaki
zayıflık onları dışarıya taşıdı”
şeklinde konuştu.
"GÜÇLÜ TEZLER ÜRETEMEDİLER"
İYİ Parti’nin “seçmendeki karşılığının
günden güne zayıfladığının” altını
çizen Tosun, “Durduğu yer konusunda
kendisini bir türlü konumlandıramadı.
‘AKP ve CHP varken seçmen neden
İYİ Parti’ye oy versin’ sorusu
karşısında güçlü tezler üretemedi”
değerlendirmesinde bulundu.
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