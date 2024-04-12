‘Üçüncü yol’ karşılık bulmadı: Seçimde aday çıkaran İYİ, Zafer ve Memleket Partisi’nin başarısı tartışılıyor

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

Seçimler sonrasında siyasette “Partilerin üçüncü yol çıkışı neden karşılık bulmadı” sorusunun yanıtı tartışılırken siyaset bilimci Tanju Tosun, nedenin “siyasi partilerden kaynaklı olduğuna” dikkat çekiyor. Yerel seçimlerde seçmene “iki güçlü adaydan birine oy vermenin daha mantıklı geldiğini” belirten Tosun, “Seçmen politik risk almak istemiyor ve kazanamayacak adayı destekleme eğiliminde olmuyor” görüşünü dile getiriyor.



İYİ Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi”nin, yerel seçimlere “kendi adaylarıyla girme” kararının ardındaki neden “AKP ve CHP arasında seçmenin tercih yapmaya zorlandığı ve üçüncü bir yolun seçmen açısından kapalı olduğu, kendilerinin bu anlamda siyasette bir üçüncü yol açtığı” söylemleriyle anlatılmaya çalışılmıştı. Ancak her üç parti de seçmene “Üçüncü bir yol mümkün” seçeneği sunsa da seçmenin sandıktaki tercihinin “AKP ve CHP’den yana olduğu” görüldü. Tosun, “partilerin üçüncü yol” söyleminin seçmende neden karşılık bulamadığını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Seçmenin yerel seçimlerde “iki güçlü aday arasından birini seçmenin daha mantıklı geldiğini” dile getiren Tosun, “Seçmen politik risk almak istemiyor ve kazanamayacak adayı destekleme eğiliminde olmuyor. ‘Üçüncü yol’, siyaseti merkezde konumlandıran, merkezi politikalar üreten bir anlayışla başarılı olabilir. Oysa ki ‘üçüncü yol’ anlayışı ile ortaya çıkan siyasi partiler bunu başaramadı” ifadelerini kullandı.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI YETMEZ"

Üç siyasi partinin performanslarının “zayıf kaldığına” işaret eden Tosun, Zafer Partisi’nin siyasi önermesinin “göçmen karşıtlığı üzerine olduğuna” işaret ederek oysa yerel seçimlerde ekonomik kriz başta olmak üzere başka sorunların olduğuna da dikkat çekti. Tosun, “Böyle bir durumda tek bir sorunla seçmenin karşısına çıktığınızda, o yola sapan seçmende gerileme oldu. Memleket Partisi 14 Mayıs seçimlerinden sonra kendisini siyasetten çekti. Yerel politika önermelerindeki ve adaylarındaki zayıflık onları dışarıya taşıdı” şeklinde konuştu.



"GÜÇLÜ TEZLER ÜRETEMEDİLER"

İYİ Parti’nin “seçmendeki karşılığının günden güne zayıfladığının” altını çizen Tosun, “Durduğu yer konusunda kendisini bir türlü konumlandıramadı. ‘AKP ve CHP varken seçmen neden İYİ Parti’ye oy versin’ sorusu karşısında güçlü tezler üretemedi” değerlendirmesinde bulundu.

