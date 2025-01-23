'Ucuz ölümler ülkesi': Soma, Ermenek, Aladağ, Çorlu, Amasra, İliç...

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:22

İhmal nedeniyle Soma, Ermenek, Çorlu, Aladağ gibi birçok katliamdaki cezasızlık politikası akıllardaki yerini koruyor.

Söz konusu katliamların yargılama süreçleri şu şekilde:

SOMA MADEN FACİASI:301 İŞÇİ

Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22. duruşmayla tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz aylarda iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

ERMENEK MADEN FACİASI: 18 İŞÇİ

Karaman Ermenek’te 2014 yılı ekim ayında Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaların ardından 18 işçinin öldüğü belirlendi. Ermenek maden katliamının üzerinden 10 yıl geçti. Ermenek’te de yargılama süreci birçok tartışmaya neden oldu.

ALADAĞ YURT FACİASI: 11'İ ÇOCUK, 12 CAN...

Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davada mahkeme, sekiz sanık hakkında, 4 yıl 2 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Trende 25 can kaybı

ÇORLU TRNEN KATLİAMI: 7'Sİ ÇOCUK, 25 CAN...

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp devrildi. “Çorlu tren katliamı” olarak ifade edilen söz konusu olayda 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 328 kişi de yaralandı. Uzun yıllar süren yargılama sonucunda 4 kamu görevlisi, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Mahkeme toplam 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verdi. Aileler üst düzey yetkililerin de ceza alması için mücadeleyi sürdürüyor.

AMASRA MADEN FACİASI: 9 İŞÇİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın 11’nci duruşması geçen günlerde görüldü. 4’ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı dava 24 Mart’a erteledi.

İLİÇ MADEN FACİASI: 9 İŞÇİ

Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Yargılama süreci devam ediyor. Şirket madeni yeniden faaliyete geçirebilmek için çeşitli adımlar attı.