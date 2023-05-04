Uğur Dündar'dan canlı yayında Muharrem İnce'ye sert sözler: 'Size yakışmıyor!'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 00:05

Güncelleme: 04.05.2023 - 00:09

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV’de ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu.

Özellikle iktidarın aksine muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla gündem olan İnce ve duayen gazeteci Uğur Dündar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

“MUHALEFETE MUHALEFET ETMEK…”

Dündar, İnce'nin “Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı” yönündeki sözlerine tepki gösterdi, “Muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir” dedi.

“BİZİM KARŞIMIZDA ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE VAR”

Uğur Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Kişileri FETÖ'cü olarak itham etmek için mutlaka elinizde çok somut belgeler ve yargı kararları olması gerekir. Bakın Sayın İnce, bugün bir seçim otobüsü gördük, karşıdaki ittifakın seçim otobüsü, Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsü. Milletvekili adayları arasında bir kadın var, kadının görüntüsü o otobüse resmedilmemiş… Hizbullah terör örgütünün canileri var şu anda o ittifak içinde.

* Bu televizyonun sahibi de yıllardır, uydurma bir FETÖ davası nedeniyle, ki bu müessese FETÖ ile mücadelede bayraktarlığı yapmıştır ve ilk defa FETÖ manşetini bu gazete atmıştır. Dolayısıyla bu insan yıllardır sürgünde vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Bu ciddi tehlike belki de bize son demokratik seçimi yaşatacak. Bunu da nereden anlıyoruz? İçişleri Bakanı, muhalefetin kazanması halinde bunun bir darbe olacağını söylüyor.

* Bunlara yoğunlaşmak varken, muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Uğur Dündar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye açık mektup yazmıştı.

İnce'ye seslenen Dündar, iş dünyası için yapılan bir anket sonucunun incelediğini ifade etmiş ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun!.. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği oluyor!" ifadelerini kullanmıştı.

İnce'ye 2018'deki adaylık mitinglerini hatırlatan ve son günlerdeki mitinglerini 'cılız' olarak niteleyen Dündar'ın yazısından bir bölüm şöyleydi:

"Takdir edip sevdiğim, engin deneyime sahip, yurtsever Muharrem İnce'nin, siyaset tarihine “bir kaybettiren” olarak geçmesini ve zor durumda kalmasını hiç istemem. Ama “şöyle ya da böyle yap” demenin de üzerime vazife olmadığını gayet iyi bilirim. Bundan sonrası senin tercihine kalıyor değerli kardeşim."