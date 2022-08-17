Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup: 'O bebekler adına size yalvarıyorum'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:55

Duayen gazeteci Uğur Dündar, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açık bir mektup kaleme aldı.

Dündar, mektubunda, "Sayın Cumhurbaşkanım, o milyar dolarların hepsini harcasak SMA'dan yitip giden bir bebeğimizi geri getirebilir miyiz?" diye sordu.

Usta isim, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Oysa değerli bilim insanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in öğrencilerinden, halen Ohio Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Prof. Zarife Şahenk'in verdiği bilgilerden biliyoruz ki; hastane hekimlerinden Prof. Dr. Jerry Mendell'in 2 yaşından küçük tüm SMA hastası bebeklere uyguladığı gen tedavisi (Zolgensema) çok başarılı sonuçlar veriyor. Ancak tedaviye erken başlanması çok önemli. Bu yapıldığı takdirde semptomlar birkaç hafta içinde kaybolabiliyor.Vereceğiniz bir talimatla Sağlık Bakanlığımız Prof. Dr. Jerry Mendell Prof. Dr. Jerry Mendell Bonn Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bölümü Başkanı Prof. Kirschner ve ekibiyle temasa geçip, hasta bebeklerin tedavisini üstlenebilir."

"FOTOĞRAFLARA BAKAMIYORUM"

Dündar, bebeklerini ölümün pençesinden kurtaracak gen tedavisi için yaklaşık 2 milyon doları toplamaya çalışan annelerin ve çocuklarının fotoğraflarına artık bakamadığını ifade etti.

"SİZE YALVARIYORUM..."

Uğur Dündar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, o bebekler adına size yalvarıyorum, Şu ekonomik zorluklar içinde gereken para toplanamadığından, çoğu hayal kırıklığıyla biten kampanyalar için ana babalara avuç açtırmayın, bebeklerimizi ölümden kurtaracak talimatı daha fazla gecikmeden lütfen bir an önce verin. İlgililere 'Gereken neyse yapılsın, SMA'lı bebekler artık ölmesin' deyin."