Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yarım kalan projeler ve 'ballı ihaleler' soruldu
Atatürk Havalimanı’nın yıkımı, ertelenen metro ile otoyol açılışları nedeniyle eleştirilen Karaismailoğlu’na Meclis’te ERG İnşaat ve toplamı 94 milyar TL’yi bulan dokuz ballı ihale soruldu.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, göreve geldiği günden bu yana projeleri, açıklamaları ve ihalelerle tartışmaların merkezinde oldu. İstanbul’da doğa tahribatına neden olacağı için yargıya taşınan Kanal İstanbul’a sahip çıkan Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı” açıklamalarıyla da tepki toplamıştı.
Karaismailoğlu yönetimindeki Ulaştırma Bakanlığı’nın, yüksek hızlı tren ihaleleri de tartışma yarattı. Bakanlığın, 2 milyar 163 milyon Avro bedelle ERG İnşaat’a verdiği Ankara-İzmir YHT ihalesindeki usulsüzlük iddiaları TBMM’ye de taşındı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “İhalenin pazarlık usulüyle ERG İnşaat’a verilmesini, bu firmanın kurdaki değişim gerekçesiyle yüzde 65 zam istemesini ve kamuoyundan saklanan 94 milyar TL’yi bulan dokuz ihaleyi” Karaismailoğlu’na sorduğunu açıkladı.
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