Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, düşen Libya uçağı için 'kayıp kamera kaydı' iddiasına yanıt vermedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın Ankara'da düşmesine ilişkin DHMİ kameralarının olay günü çalışmadığını iddia etti.

Deniz Yavuzyılmaz, Libya uçağıyla aynı aprona yönlendirilen bir İsrail jetinin 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını öne sürerek Ulaştırma Bakanı’na “görüntüleri açıklayın” çağrısı yaptı.

İddia üzerine Bakan Uraloğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Burada tabii düşen bir uçak var. Ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz’ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. 'Ya tutarsa' diyor. Ben açık çağrı yaptım; gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin. Bu işin mahremiyetine de dikkat ederek. Ben bütün söylediklerine cevap vermek istemiyorum. Ama gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü söylemek isterim."

'GÖREV UZATIMI' İDDİASINI DA YANITLADI

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya’nın atandığını ve görev sürelerinin 24 Nisan 2026’ya uzatıldığını, bu isimlerin, havalimanı güvenliği ve yönetim süreçlerinde sorumluluğu bulunduğunu vurgulamış ve “Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Uraloğlu'nun buna ilişkin de "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Vekaleten zaten bu olay olduğunda da oradaydı vekaleten bakıyordu. Hani usul şöyle, havalimanlarında önce arkadaşlarımızı hızlı olsun diye vekaleten görevlendirdik. Birçok yerde böyle. Sonra da asaleten verdik. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır" dedi.