Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tasarruf önlemlerini unuttu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

HANKOK toplantısı 23-24 Aralık günlerinde İstanbul’da Şişli’deki lüks bir otelde yapıldı. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) yöneticiler katıldı. CHP’li Ulaş Karasu toplantıya tepki gösterdi. 22 Aralık’ta ambulans helikopterin Muğla’da hastane binasına çarparak düşmesi sonucu dört kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Karasu şunları söyledi:

“Ülkemiz düşen helikopterdeki dört vatandaşımızın yasını tutarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yöneticileri lüks otelde toplantı yapıyor. Ruhsatsız ve standartlara uymayan uçuşlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, helikopterlerin ve heliportun standartlara uygunluğuna onay vermeye yetkili SHGM ama SHGM’nin ve DHMİ’nin de içinde yer aldığı üst düzey bürokratlar İstanbul’un beş yıldızlı otelinde Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi’nin toplantısını yapıyor. Toplantıya sözümüz yok elbette yapılsın da helikopterin düşmesiyle, helikopterin kullandığı pistle ilgili yanıtlanması gereken sorular ortadayken bir söz dahi etmediler.”

Karasu, “SHGM’nin ve DHMİ’nin İstanbul’da koca koca tesisleri dururken neden tasarruf için buraları tercih etmediler? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödenecek? Hesap vermeliler” dedi.