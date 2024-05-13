‘Ülke çerez parasına muhtaç mı kaldı?’

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘kamuda tasarruf önlemleri’ açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Şimşek’in daha önce makam araçları için kullandığı “Toplasanız çerez parası yapmaz” ifadelerini anımsatan Fırat, “Sayın bakan acaba ülkenin çerez parasına muhtaç hale getirildiğini kabul etmiş mi oluyor?” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:37
‘Ülke çerez parasına muhtaç mı kaldı?’
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CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘kamuda tasarruf önlemleri’ açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Şimşek’in daha önce makam araçları için kullandığı “Toplasanız çerez parası yapmaz” ifadelerini anımsatan Fırat, “Sayın bakan acaba ülkenin çerez parasına muhtaç hale getirildiğini kabul etmiş mi oluyor?” dedi. Tasarruf için alınan önlemlerin bütçeye katkısının açıklanmadığını ifade eden Fırat, şu soruları yöneltti:

 

  • Daha büyük giderlerin örneğin köprü, otoyol, havaalanı vb alanlar neden bir tedbir alınmadığını açıkladı mı?
  • Cumhurbaşkanlığı harcamalarının bu kapsama dahil olmadığını açıkladı mı?
  • Mevcut  bakanlık binalarına ödenen kiraların çözümü konusunda bir önlem alınacağını açıkladı mı?
  • Gelir vergisi konusunda yeni bir adım atılacak mı? Vergi affı çıkarılacak mı? Yani zenginlerin borçları silinmeye devam edilecek mi?
  • AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir iktidar bu tedbirleri nasıl uygulayacak?
  • Bu iktidar döneminde ortaya çıkan kamu zararları konusunda nasıl bir adım atılacak?
  • Kamu binaları, lojmanlar ekonomiye kazandırılacak deniyor. Önceki gibi bu alanlar iktidar partisi müteahhitlerine mi verilecek?
  • Kamuda işe alım olmayacak. Peki yeni istihdam alanları nasıl yaratılacak?
  • Bütün bu sürecin denetimi için TBMM bünyesinde her partiden eşit milletvekilinden oluşan bir komisyonun oluşturulması daha sağlıklı olmaz mıydı?

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