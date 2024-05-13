‘Ülke çerez parasına muhtaç mı kaldı?’

Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:37

Güncelleme: 13.05.2024 - 14:39

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘kamuda tasarruf önlemleri’ açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Şimşek’in daha önce makam araçları için kullandığı “Toplasanız çerez parası yapmaz” ifadelerini anımsatan Fırat, “Sayın bakan acaba ülkenin çerez parasına muhtaç hale getirildiğini kabul etmiş mi oluyor?” dedi. Tasarruf için alınan önlemlerin bütçeye katkısının açıklanmadığını ifade eden Fırat, şu soruları yöneltti: